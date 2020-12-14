العراق يعلن عن عودة الرحلات الجوية إلى ألمانيا والدنمارك

أعلن وزير النقل العراقي، ناصر الشبلي، عودة الرحلات الجوية إلى ألمانيا والدنمارك اليوم، فيما رجح تسلم العراق طائرتين جديدتين من شركة إيرباص خلال عام 2021.وقال وزير النقل إنه «من المحتمل أن تبدأ الرحلات الجوية في 15 من الشهر الحالي، إلى الدنمارك وألمانيا، وتحديدا إلى كوبنهاجن وفرانكفورت وبرلين». وتابع الشبلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع» أن «الأسطول العراقي لا بئس به، حيث يتكون من 31 طائرة، لافتا إلى أن هناك عقدا مبرما مع شركة إيرباص، ومن المؤمل أن يستلم العراق طائرتين جديدتين خلال العام المقبل». وأضاف أن الرحلات الجوية إلى أوروبا بدأت منذ عام 2015 وتوقفت في العام الماضي، مبينا أن الوزارة أبرمت أيضا عقدا مع إحدى الشركات الأوروبية، لاستئجار طائرة وتم استحصال الموافقات اللازمة بذلك.



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