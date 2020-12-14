انتهاك بحري إسرائيلي للسيادة اللبنانية

عاد الجيش الإسرائيلي إلى انتهاكه السيادة اللبنانية، متجاوزا كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، ولا سيما القرار رقم 1701، حيث أفادت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، بأن زورقا حربيا تابعا للبحرية الإسرائيلية أقدم على انتهاك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة «راس الناقورة» الجنوبية الحدودية، لمسافة نحو 332 مترا، ولمدة خمس دقائق، وعمد عناصره إلى إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة. وشرعت قيادة الجيش في متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفل).



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