جيبوتي والتعاون الإسلامي يدينان الهجوم الإرهابي على ناقلة الوقود

أعرب سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، عن إدانة بلاده الشديدة للعمل الإرهابي الذي استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود في مدينة جدة، عادًّا هذا العمل ليس استهدافا للمملكة ومرافقها الحيوية فحسب، وإنما استهداف لأمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي.

وأكد السفير بامخرمة تضامن جمهورية جيبوتي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وحقها في الدفاع عن مصالحها وعن استقرار وأمن المنطقة.

من جانبه، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، في بيان اليوم، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان بقارب مُفخخ على سفينة مخصصة لنقل الوقود، كانت راسية في محافظة جدة.

وشدد «العثيمين» على أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية ضد المنشآت الحيوية لا تستهدف المملكة فقط بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم. كما أنها تهدد حركة الملاحة البحرية وحرية التجارة العالمية، فضلا عن تهديد السواحل والمياه الإقليمية بتعريضها للكوارث البيئية.

وأيد الأمين العام ما جاء في بيان وزارة الطاقة السعودية، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذ وتدعم هذه الأعمال التخريبية.