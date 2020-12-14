بريطاينا تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا

سيف اليزيد - أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الاثنين، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة مات هانكوك للبرلمان، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كوفيد- 19 في بريطانيا، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة بجنوب شرق إنجلترا.

واستبعد هانكوك أن تؤدي السلالة الجديدة، التي ما زالت تحت الدراسة، إلى تقليل تأثير اللقاح الجديد الذي بدأ استخدامه للوقاية من فيروس كورونا ضمن حملة عامة في بريطانيا انطلقت الثلاثاء الماضي.

وقررت السلطات البريطانية تشديد القيود المفروضة للسيطرة على الفيروس إلى أقصى مستوى في العاصمة لندن وأجزاء من شرق إنجلترا.

وقال وزير الصحة، إنه اعتباراً من الساعة 0001 بتوقيت جرينيتش يوم الأربعاء، سوف تدخل مدينة لندن ومنطقة لندن الكبرى وغرب وجنوب مقاطعة أسيكس بشرق البلاد، فضلاً عن الأجزاء الجنوبية من مقاطعة هيرتفوردشاير المستوى الرابع من قيود مكافحة جائحة كورونا.

وأضاف أن «هذا الإجراء ضروري تماماً ليس فقط للحفاظ على سلامة الناس، ولكن لأننا وجدنا أن الإجراءات المبكرة يمكنها أن تمنع وقوع مشكلة أكثر ضرراً واستمراراً في وقت لاحق».

ولا يسمح لسكان المناطق، التي تخضع للمستوى الرابع من القيود الخاصة بجائحة كورونا، بالتواصل اجتماعياً مع آخرين داخل البيوت أو في معظم الأماكن الخارجية ما لم يكونوا يعيشون سويا، ويسمح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدمات السفري فقط دون السماح بجلوس الزبائن.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 1,85 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت لندن، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالمرض وصل إلى 64 ألفاً و267 حالة.