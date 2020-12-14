ساندرا ليندسي.. أول من تلقى لقاح كورونا في أميركا مع بدء التطعيم

سيف اليزيد - مع بدء حملة التطعيم العامة ضد فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الاثنين، أصبحت ساندرا ليندسي، أول شخص يتلقى اللقاح في أميركا الذي طورته شركتا «فايزر» الأميركية و«بيونتك» الألمانية ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس.

وتلقت ليندسي، وهي ممرضة في ولاية نيويورك متخصصة في العناية المركزة، اللقاح أمام الكاميرات في «لونغ آيلند جيويش ميديكل سنتر»، المستشفى الكبير في منطقة "كوينز" في الولاية.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر «أول لقاح يتم تلقيه. التهاني للولايات المتحدة. التهاني للعالم».

وشاهد حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو تلقيها اللقاح عبر تقنية الفيديو، وسارع إلى تهنئتها قائلا «آمل أن يمنحك هذا الأمر (ويمنح) الممرضين، الذين يعملون هنا كل يوم، إحساساً بالأمان ومزيداً من الكفاءة» في العمل.

وبدت ليندسي مبتسمة، وقالت بعد تلقيها الحقنة في ذراعها «أنا بخير تماماً. لم أشعر بأي فرق عن اللقاحات الأخرى(...) لدي شعور بالأمل والارتياح اليوم. لدي إحساس وكأن الشفاء قادم، وآمل أن يكون هذا مؤشرا على بداية لنهاية فترة شديدة الألم في تاريخنا».

ويشكل ذلك بداية حملة تطعيم واسعة النطاق في أنحاء البلاد، حيث يستمر تفشي الوباء مع وفيات يومية يناهز عددها 2500، وإحصاء أكثر من 16 مليون إصابة.

وصرح كومو «نحتاج إلى أشهر قبل أن يشمل اللقاح عدداً كبيراً من الناس. إنه، تالياً، الضوء في آخر النفق، لكن النفق طويل»، داعياً الأميركيين إلى مواصلة احترام التعليمات الصحية خلال فترة الأعياد.

وحصل اللقاح، يوم الجمعة، على تصريح من قبل الجهات الاتحادية المنظمة بالاستخدام الطارئ، بعد ثبوت فعاليته بنسبة 95 في المئة في الوقاية من المرض في تجربة سريرية واسعة النطاق.

وبدأ شحن أول 2.9 مليون جرعة من اللقاح إلى مراكز التوزيع في أنحاء الولايات المتحدة، أمس الأحد، بعد 11 شهرا فقط من تسجيل البلاد أول إصابة بالمرض.