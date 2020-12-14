كيف ردّت تركيا على العقوبات الأميركية؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان مساء يوم الاثنين، إنها ترفض وتندد بالعقوبات الأمريكية أحادية الجانب على أنقرة.

ودعت الخارجية التركية، الولايات المتحدة إلى التراجع عن الخطأ الكبير الذي ارتكبته بفرض العقوبات. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، طالت مؤسسة الصناعات العسكرية.

العقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية طالت رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير اضافة الى هيئة الصناعات العسكرية.

كما وطالت العقوبات رئيس هيئة التصنيع العسكري في تركيا وضباط آخرين. يذكر سابقاً أنه أفاد مصدر في مجلس الأمن القومي الأميركي، الاثنين، بأن الرئيس دونالد ترامب سيوقع خلال ساعات على قرار العقوبات على تركيا.

وذكر المصدر أن ترامب سيوقع على قرار فرض العقوبات على تركيا “بعد قليل”. ويوم الجمعة، ‏أقر مجلس الشيوخ الأميركي بشكل نهائي مشروع قانون التمويل الدفاعي الذي يتضمن عقوبات على تركيا، ستستهدف كبرى شركات صناعات الأسلحة وعددا من رجال الأعمال الأتراك.

وتأتي هذه العقوبات ضمن قانون “كاستا”، على خلفية شراء أنقرة المنظومة الصاروخية “إس 400″ من روسيا.

و”كاستا” قانون فيدرالي اعتمدته الولايات المتحدة لمعاقبة خصومها، ويفرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، وتم تمرير مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ وإقراره في 27 من يوليو 2017.