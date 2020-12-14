بومبيو: لن نسمح بتعزيز علاقات أنقرة في مجال التسليح مع روسيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

بعدما فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على تركيا، صرّح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. وقال بومبيو: “العقوبات الأميركية على تركيا جاءت بسبب شرائها منظومة إس 400 الروسية”.

وأشار إلى أن تركيا تجاهلت تحذيراتنا من خلال تجريب منظومة إس 400 الروسية. ولفت إلى أن العقوبات على تركيا تؤكد أن الولايات المتحدة لن تسمح بتعزيز علاقات أنقرة في مجال التسليح مع روسيا.

وأضاف: “العقوبات تشمل تجميد الأصول والتأشيرات على رئيس شركة الصناعات العسكرية التركية و3 موظفين آخرين”. يذكر ان الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تركيا وطالت مؤسسة الصناعات العسكرية. وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات على رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير كما طالت هيئة الصناعات العسكرية.

كما وطالت العقوبات رئيس هيئة التصنيع العسكري في تركيا وضباط آخرين. يذكر سابقاً أنه أفاد مصدر في مجلس الأمن القومي الأميركي، الاثنين، بأن الرئيس دونالد ترامب سيوقع خلال ساعات على قرار العقوبات على تركيا.

وذكر المصدر أن ترامب سيوقع على قرار فرض العقوبات على تركيا “بعد قليل”. ويوم الجمعة، ‏أقر مجلس الشيوخ الأميركي بشكل نهائي مشروع قانون التمويل الدفاعي الذي يتضمن عقوبات على تركيا، ستستهدف كبرى شركات صناعات الأسلحة وعددا من رجال الأعمال الأتراك.