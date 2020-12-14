التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1217 بكورونا.. نصفها60% في جهتي البيضاء والرباط

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ1217 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 370 حالة جديدة، منها 288 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وسجلت بجهة االرباط سلا الصخيرات 360 حالة، من بينها 113 حالة بالقنيطرة. وبجهة الشمال، سجلت 148 حالة، منها 49 حالة بالحسيمة. وبجهة سوس ماسة، سجلت 101 حالة، منها 59 حالة بأكادير. وبجهة فاس مكناس، سجلت 75 حالة، منها 21 حالة بتازة. وبجهة مراكش آسفي، سجلت 74 حالة، منها 55 حالة بمراكش. وبجهة الشرق سجلت 56 حالة بجهة الشرق، ثم 60 بجهة درعة تافلالت، وبجهة الداخلة وادي الذهب سجلت 7 حالات، ثم 5 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، واربع حالات بجهة بني ملال خنيفرة. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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