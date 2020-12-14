أكاديمي بجامعة الفيوم المصرية يكشف تفاصيل أول تطبيق لمصابي فيروس كورونا

الإثنين 14 ديسمبر 2020

كشف الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم المصرية ورئيس المجموعة البحثية لتحليل البيانات الكبيرة الدكتور محمد خفاجي عن تفاصيل التطبيق، الذي قام بإعداده لمصابي فيروس كورونا.



وقال "خفاجي" في تصريحات خاصة للفجر المصرية " أولا علينا التعريف بالمجموعة البحثية وهي تعتبر أول مجموعة بحثية في مصر منذ عام 2013 ومن خلالها تم عمل ماجستير خاص ب"داتا" في جامعة الفيوم، كما قدمت بتقديم 43 بحث دولي مشهورين في جميع المجلات العالمية".

وأضاف "خفاقي" أن المجموعة البحثية قدمت 6 مشروعات دولية ومحلية لمساعدة بالنهوض بالمجتمع منها مع إنجلترا وألمانيا وتايلاند، ومع بدأ ظهور جائحة كورونا، قمنا بالعمل علي تطبيق من خلال تحليل البيانات، وتحديد الأشخاص المصابين والمخالطين ليهم لكي يتم عزلهم وتصدي لانتشار فيروس كورونا".

وقد تسابقت الشركات العالمية في فككرة التطبيق مثل جوجل عن طريق استخدام الهاتف وهي تتابع المصابين عن طريق خدمة البلوتوث، ولكن هذه التقنية لا تصلح في مصر، لأن ليس جميع المواطنين لديهم هواتف ذكية.

أوضح "خفاجي" أن فكرة التطبيق جاءت عن طريق التقاط الشبكات للهواتف وتحديد أماكن الأشخاص، حيث تقوم الشبكات بعملية تتبع للأشخاص من خلال الهاتف، واذا قمنا بمعرفة الأرقام الخاصة بالمصابين من وزارة الصحة نستطيع تحديد أماكن تواجد المصابين قبل 14 يوم من الإصابة، ومنها نستطيع تحديد ارقام المخالطين وأماكن تواجدهم.