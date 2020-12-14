أكاديمي مصري يكشف أهداف تطبيق مصابين فيروس كورونا

كشف الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم المصرية ورئيس المجموعة البحثية لتحليل البيانات الكبيرة الدكتور محمد خفاجي عن تفاصيل التطبيق، الذي قام بإعداده لمصابي فيروس كورونا.

وأوضح "خفاجي في حوار خاص للفجر المصرية أهداف التطبيق الأساسية، حيث يوجد أكثر من هدف للتطبيق، فأول الأهداف هو تحديد المخالطين والحصول علي كشف بأسمائهم، وعزلهم عن باقية المواطنين لمدة أسبوعين، دون الحاجة الي اغلاق المدارس والجامعات والمساجد، وذلك لحصر المصابين

كما تعد من اهداف التطبيق هو الأمان لشخص، حيث يمكن أن يصنف المكان حسب الإشارات فاذا اضاء بضوء الأحمر فهي علامة تدل علي وجود شخص مصاب بالمكان، واذا كانت أصفر تتدل علي أن هناك شخص مخالط في المكان اما الضوء الأخضر يدل علي أن المكان أمن.

ومن اهم الأهداف أيضا هو توفير الجهد علي رجال الشرطة، حيث يقوم برصد أي تجمعات للمواطنين أو وجود مخالفات للمواعيد الجديدة لإغلاق المحال العامة.