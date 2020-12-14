قراصنة روس يخترقون وزارة الخزانة الأميركية واجتماع لمجلس الأمن القومي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن مجموعة من القراصنة التابعين للحكومة الروسية اخترقوا شركة كبرى للأمن السيبراني، وأن المجموعة ذاتها تقف وراء حملة تجسس كبرى أدت أيضاً إلى اختراق وزارتي الخزانة والتجارة ووكالات حكومية أميركية أخرى، وذلك بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الأمر.



وقد بدأ مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) التحقيق في الواقعة، التي نفذتها مجموعة قرصنة تعمل لصالح جهاز المخابرات الخارجية الروسية (SVR). وكانت المجموعة، المعروفة بين شركات الأمن التابعة للقطاع الخاص باسم APT29 أو Cozy Bear، قد اخترقت أيضاً وزارة الخارجية والبيت الأبيض خلال إدارة أوباما.

ومن غير الواضح بحسب المصادر ما هي المعلومات التي تم الوصول إليها.

وكانت وكالة "رويترز" أول من تحدث عن العملية، حيث نقلت عن مصادر مطلعة أن مجموعة قرصنة متطورة، تدعمها حكومة أجنبية، سرقت معلومات من وزارة الخزانة الأميركية ووكالة أميركية مسؤولة عن تقرير السياسة المتعلقة بالإنترنت والاتصالات في وزارة التجارة، إضافة إلى مراقبة حركة البريد الإلكتروني الداخلية في الوزارة والوكالة منذ أشهر.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون أوليوت أن "حكومة الولايات المتحدة على علم بهذه التقارير، ونتخذ جميع الخطوات الضرورية لتحديد ومعالجة أي قضايا محتملة تتعلق بهذا الوضع".