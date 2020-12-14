شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات على تركيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، أن واشنطن فرضت عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

وأشار الموقع إلى أنه تم فرض عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تصريحات، إن العقوبات على تركيا جاءت بسبب شرائها منظومة إس 400 الروسية.

وأشار إلى أن أنقرة تجاهلت تحذيراتنا من خلال تجريب منظومة إس 400 الروسية، موضحاً أن العقوبات على تركيا تؤكد أن الولايات المتحدة لن تسمح بتعزيز علاقات أنقرة في مجال التسليح مع روسيا.

وأوضح بومبيو أن العقوبات تشمل تجميد الأصول والتأشيرات على رئيس شركة الصناعات العسكرية التركية و3 موظفين آخرين. لافتاً إلى أن واشنطن أوضحت لتركيا أن شراء منظومة إس 400 سيعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية للخطر.