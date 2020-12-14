شكرا لقرائتكم خبر عن حفل ختامي لمركز لغات الجامعة القاسمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

احتفل مركز اللغات في الجامعة القاسمية بختام أنشطته لفصل الخريف 2020-2021، تحت شعار «نشاطات إثرائية في حُب العربية»، وذلك في حفل افتراضي مميز.

وأقيم الحفل بحضور الدكتور رشاد سالم، مدير الجامعة، بمشاركة وحضور طلبة المركز البالغ عددهم في فصل الخريف 300 طالب وطالبة، من أكثر من ستين جنسية، كما حضر الحفل أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، إضافة إلى عمداء الكليات. وأقيم الحفل بإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرؤوف الشيخ، مدير مركز اللغات.

وتنوعت الفقرات المواكبة للحفل ضمن حصاد النشاطات الإثرائية لجمعيات الأنشطة اللاصفية، مثل جمعيات الإذاعة، والخطابة، والصحافة، والإلقاء، والشعر، والخط العربي.

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