شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات جامعة الشارقة يُشدن بتجهيزات الامتحانات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أبدت طالبات جامعة الشارقة اللاتي يؤدين الامتحانات النهائية لفصل الخريف للعام الأكاديمي الحالي، حضورياً، في الحرم الجامعي، ترحيبهن وسعادتهن بالعودة إلى القاعات الدراسية من جديد، بعد فترة طويلة من الإجراءات الاحترازية منذ بداية أزمة جائحة كورونا.

وأشادت الطالبات بالتجهيزات المختلفة التي وفرتها الجامعة لتيسير وتسهيل أدائهن للامتحانات المقررة.

وقالت خصيبة سعيد الكتبي طالبة بالفرقة الثانية في كلية العلوم الصحية، إنها لمست منذ دخولها الحرم الجامعي، مدى حرص إدارة الجامعة على توفير الظروف المناسبة للطلبة لإجراء الامتحانات المقررة.

وأشادت الطالبة فاطمة إسماعيل بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، بوجود فريق الدعم الفني ومركز التقنية في الجامعة، لمساعدة الطلبة على التغلب الفوري على أي مشكلة طارئة قد تصادفهم أثناء أداء الامتحانات.

من جانبها أعربت دانة شرف، طالبة في الفرقة الثانية في كلية الصيدلة، عن رغبتها في العودة الكاملة للمقاعد الدراسية والحياة الجامعية، فمن وجهة نظرها أن حضور المحاضرات من داخل القاعات الدراسية، أفضل بكثير من حيث الاستفادة العلمية.

وقالت الطالبة لميس علاء الدين كلاوي من كلية الاتصال: «أفضل إجراء الامتحانات في الحرم الجامعي حتى أشعر بالاطمئنان عند حدوث أي خلل تقني».

من جانبها قالت الطالبة نورة راشد من كلية الاتصال: «أفضل أن تكون الامتحانات عن بُعد؛ لأن أغلب المواد التي ندرسها نظرية، ويكون من السهل جداً إجراء الامتحان من المنزل لمراعاة الوقت في المذاكرة والمراجعة».