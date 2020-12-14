شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة دبي تشارك في مؤتمر «إنترنت الأشياء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تشارك جامعة دبي في المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، في دورته الرابعة، والمقام من 12 إلى 16 ديسمبر الحالي وتنظمه جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (فرع الإمارات)، ومنظمة النساء في الهندسة، بشراكة استراتيجية مع الاتحاد الدولي للاتصالات، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، ومجمع الإبداع في برج العرب التابع لوزارة الاتصالات المصرية.

ويشهد المؤتمر مشاركة وحضوراً كبيرين للأكاديميين والباحثين وشخصيات بارزة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، عبر شبكة الإنترنت، نظراً لظروف جائحة «كوفيد ـ 19».

وافتتح المؤتمر الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة، رئيس المؤتمر، وقال إن المؤتمر يسد الفجوة بين البحوث والتطبيق العملي في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مشيراً إلى أن هذه المجالات أصبحت محورية في حياتنا العملية والعلمية.

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة دبي تشارك في مؤتمر «إنترنت الأشياء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.