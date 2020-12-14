شكرا لقرائتكم خبر عن التجربة المصرية فى القضاء على العشوائيات تلفت انتباه العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الدولة المصرية ملف القضاء على العشوائيات على رأس أولوياتها، حيث استطاعت مصر في وقت قياسى أن تحقق إنجاز يشهد له العالم.

وفى تقرير أذاعته قناة " افريكا نيوز" جاء فيه، أن الحكومة المصرية أعلنت عن مشروع طموح لنقل مواطنيها الذين يعيشون في العشوائيات، هناك ما يقدر بـ351 منطقة عشوائية في العاصمة المصرية، يعتبرها المسؤولين غير آمنة لسكانها، ونتيجة لذلك، سيتم نقل أكثر من 800 ألف من سكان العشوائيات في نهاية المطاف، في عمارات شاهقة مثل التي توجد في مشروع "تحيا مصر" في العاصمة القاهرة.

تم تنفيذ 165 ألف و958 وحدة سكنية، وتطوير 298 منطقة خطرة، بتكلفة 41 مليار جنيه، منطقة تل العقارب، مشروع أهالينا، مشروع بشاير الخبر، مشروع الأسمرات، وجارى تنفيذ 74 ألف و927 وحدة أخرى في 59 منطقة جارى تطويرها بتكلفة 22 مليار جنيه.

ولفتت التجربة المصرية في القضاء على العشوائيات انتباه المجتمع الدولى، فهناك عدد من المواقع الأجنبية والصينية التي ألقت الضوء على الجهود المصرية في هذا الصدد، حيث ذكر موقع cgtn أن مصر تقضى على العشوائيات غير الآمنة بثبات.

وذكر موقع almashareq أن مصر تتخذ خطوات متسارعة نحو القضاء على العشوائيات، وموقع the earbweely أن مشروع مصرى يسعى لإحداث ثورة حضارية في العشوائيات، فيما أكد البنك الدولى أن مصر توفر سكن مناسب لمواطنيها ذوى الدخل المنخفض.

وهكذا يرى العالم التجربة المصرية " نحن على الطريق الصحيح".