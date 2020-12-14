شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء الفرنسية تفضح متاجرة أردوغان بدعاوى الدفاع عن النبي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" متاجرة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، والموالين له، حقيقة تجاهل الرئيس التركى لنظيره الفرنسي كرد على الرسوم المسيئة للبنى محمد، مؤكدة أن هذا ألامر عبارة عن مزاعم ليست صحيحة.

وقالت "فرانس برس" في تقرير لها :" يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنّه يصوّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متجاهلاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع، بعد دفاع الثاني عن حريّة التعبير، على خلفيّة قضيّة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبيّ، إلا أنّ الادعاء خطأ، فالفيديو ملتقط قبل أكثر من سنتين خلال قمة حول الأزمة السورية.

وظهر في الفيديو الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وهو يصافح المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمّ يسير إلى الأمام بما يوحي أنه يتجاهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما تظهر في الخلفية أعلام تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا بما يوحي أنّ القادة كانوا مجتمعين في لقاء رسميّ أو قمّة.

وتابع الوكالة الفرنسية :"أرفق الفيديو بالتعليق: "هذا الرجل (إردوغان) فرض علينا احترامه بمواقفه وعزّته وكرامته، لاحظوا كيف طبّق مقاطعة المنتجات الفرنسية بطريقته الخاصة وتجاهل الرئيس الفرنسي بسبب تعدّيه على الإسلام…". مضيفة :" إلا أن الفيديو لا علاقة له بكلّ ذلك، فالتفتيش عنه بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة يرشد إلى نسخة أطول مدتها ساعتان و17 دقيقة وتتضمن المشهد عينه نشرت في 27 أكتوبر 2018 ".



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