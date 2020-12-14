ماء العينين تنتقد أمانة حزبها بسبب عدم تواصلها مع الصحافة لشرح موقف الحزب من التطبيع

وجهت أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية، والقيادية في حزب العدالة والتنمية، قائد التحالف الحكومي في البلاد، انتقادات إلى قيادة حزبها، بسبب غيابها، وامتناعها عن التواصل مع الصحافة، لشرح، وتوضيح موقف الحزب من التطبيع مع إسرائيل.

وقالت ماء العينين، في تدوينة، نشرتها في موقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، “يتصل بنا صحافيات، وصحافيون، لتوضيح موقف حزب العدالة والتنمية من الأحداث الجارية بعد بلاغ الأمانة العامة، وتداعياته لمزيد من الشرح، والتعليق، والبيان”.

وأضاف: المتحدثة نفسها “جوابي واحد في كل مرة: أُفَضل أن تتصلوا بالقياديين، والقياديات من أعضاء الأمانة العامة، فهم الأقدر على الشرح، والبيان. الجواب واحد في كل مرة: الأمر متعذر”.

وزادت النائبة، المثيرة للجدل: “ليس إشكالا أن تتخذ الأحزاب السياسية المواقف، التي تراها مناسبة وفق تصورها للأشياء، الإشكال هو أن يخفت التواصل، والدفاع عن الموقف بالقوة المطلوبة، سعيا إلى الإقناع داخليا، وخارجيا”، وذلك في انتقاد واضح منها لأمانة الحزب.

وشددت ماء العينين على أن السياسة “تواصل، ومحاججة، وسعي متواصل للإقناع، وحينما تمتد المساحات الفارغة، يملؤها نقاش، وتفاعل من نوع آخر داخليا، وخارجيا، حينها يصعب توجيه اللوم”.

وكان حزب العدالة والتنمية قد أصدر بيانا تفادى فيه التعبير عن موقف واضح من قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل.