شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في اليونان تتجاوز 125 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 125173 إصابةً. وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في بيان اليوم، إلى أنها سجلت 62 حالة وفاة بالفيروس, ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3687 وفاة.

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