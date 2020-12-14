شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة دفاع روسية والان نبدء بالتفاصيل
ومن المتوقع أن يثير الإجراء، الذي كشفت عنه رويترز في الأسبوع الماضي، غضب أنقرة وسيلحق على الأرجح ضررا بالاقتصاد التركي الذي يعاني بالفعل في ظل جائحة فيروس كورونا.
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