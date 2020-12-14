وفاة رئيس وزراء إسواتيني متأثرا بكورونا

‏لوبامبا‏ ـ رويترز: أعلنت حكومة مملكة إسواتيني “سوازيلاند سابقا” مساء امس الاول وفاة رئيس الوزراء أمبروز دلاميني عن عمر يناهز 52 عاما عقب دخوله المستشفي في جنوب إفريقيا بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد19 قبل أربعة أسابيع .

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