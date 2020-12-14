الكاظمي يوافق على منح منتسبي القوات المسلحة من الايزيديين إجازة بعيد الطائفة

قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، منح منتسبي القوات المسلحة من الايزيديين إجازة بمناسبة حلول عيد الطائفة. وقال سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي في حديث لـ الخليج 365، إنه "حصلت موافقة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي على منح منتسبي القوات المسلحة من الطائفة الايزيدية اجازة لمدة ٧ ايام بمناسبة حلول عيد الطائفة الايزيدية بتاريخ ١٨ كانون الاول ٢٠٢٠".





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