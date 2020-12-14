الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال 'إرهابي وإرهابية' في قضاء بلد

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن اعتقال "إرهابي وإرهابية" في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين. وقالت الاستخبارات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بمعلومات استخبارية دقيقة وتحرك سريع نحو الاهداف وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء مغاوير القيادة من القاء القبض على ارهابي وارهابية في منطقة يثرب بقضاء بلد محافظة صلاح الدين". وأضافت أن المعتقلين "هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب".

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