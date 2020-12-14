جلسة المجمع الانتخابي الأمريكي.. بايدن رئيسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بات الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، على مرمى حجر من الإعلان عن فوزه رسميا بالانتخابات ليكون الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة.

ويعقد أعضاء المجمع الانتخابي حاليا اجتماعا افتراضيا من عواصم الولايات للإدلاء بأصواتهم في انتخاب الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس.



وبموجب القانون الاتحادي، يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي للإدلاء بأصواتهم في أول يوم اثنين بعد الأربعاء الثاني في شهر ديسمبر/ كانون الأول، الذي تصادف هذا العام اليوم الإثنين 14 ديسمبر/ كانون الأول.

ويكتسب التصويت هذا العام زخما كبيرا ويحظى بمتابعة واسعة هذا العام حيث سعى الرئيس ترامب إلى تقويض فوز بايدن من خلال الترويج لمزاعم لا أساس لها حول تعرض عملية التصويت للاحتيال ومحاولته ممارسة ضغوط على نواب الولايات لدعم قوائم بديلة من الناخبين، لكن أيا منهم لم يفعل ذلك.

واستنادًا إلى نتائج الانتخابات العامة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، يتوقع أن يحصل بايدن على 306 صوتا انتخابيا، مقابل 232 صوتًا لصالح ترامب بحلول نهاية اليوم.

ويتم الإدلاء بالأصوات من قبل ناخبين أفراد، وهم عادة قادة وموالون للحزب السياسي الذي فاز بالتصويت الشعبي للولاية. وسيتم إقرار نتائج التصويت خلال جلسة مشتركة للكونجرس في 6 يناير/ كانون الثاني.

وسيتركز اهتمام الجمهور على اجتماعات الناخبين في الولايات الست التي تمثل ساحة معركة والتي عززت انتصار بايدن والتي تضم: أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن.

ومن بين تلك المجموعة، من المقرر أن تجتمع ولاية نيفادا أولاً في الساعة 11:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وستكون ميشيجان آخر الولايات الست عند الساعة 2 ظهرا.