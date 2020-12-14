شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السودان يرحب بدخول قرار شطبه من لائحة الارهاب حيز التنفيذ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحبت الحكومة السودانية اليوم، برفع اسم بلادها من لائحة الإرھاب الامریكیة وقالت ان ذلك یساھم في إصلاح الاقتصاد.



وقال رئیس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك" ان رفع السودان من لائحة الإرھاب بعد أكثر من عقدین یعید البلاد إلى الأسرة الدولیة كدولة محبة للسلام وقوة داعمة للإستقرار الإقلیمي والدولي".

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