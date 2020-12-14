شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: ندعم إجراءات المملكة للدفاع عن أراضيها وصون استقرارها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم (الإثنين)، عن إدانتها استهداف ناقلة نفط بميناء جدة، عبر زورق مُفخخ؛ ما أسفر عن إلحاق أضرار بالسفينة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، أن مصر شددت على استنكارها التام ورفضها أي أعمال إرهابية تخريبية تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية، لما تُمثله من تهديد لأمن واستقرار المملكة وأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية.

وأكدت مصر مُجددًا على موقفها الثابت المُتمثل في دعم المملكة في ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها، وفي مساعيها الرامية لمواجهة جميع صور الإرهاب وداعميه.