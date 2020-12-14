شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد: اعتقال القيادي السابق في الحشد الشعبي حامد الجزائري والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - اعتقلت قوة أمنية قيادياً سابقا في الحشد الشعبي داخل العاصمة العراقية بغداد، (الأحد).
وكشف مصدر في «الحشد»، أن القوة الأمنية اعتقلت القيادي السابق في الحشد الشعبي، حامد الجزائري، وسط بغداد.
وذكر المصدر أن القوة التي اعتقلت الجزائري تابعة للحشد الشعبي، وفقاً لـ«RT».
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