شكرا لقرائتكم وزير خارجية الإمارات: ندعو لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار والصواريخ الباليستية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن هناك حاجة لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية.

وشدد على ضرورة العمل "لمواجهة الإرهاب والتطرف والكراهية في المنطقة".

لافروف

فيما أعلن نظيره الروسي سيرغي لافروف أن "روسيا دعت إلى تعزيز الثقة في منطقة الخليج لتحقيق الأمن".

وفي الملف الليبي، أكد وزير خارجية الإمارات أن "ليبيا تواجه تحديات كبيرة"، وأن "الجماعات المتطرفة تهيمن على المشهد السياسي".

وأوضح أن لدى بلاده "علاقة استراتيجية شاملة مع روسيا"، مبديا ترحيبه "بالمبادرات الروسية في المنطقة".

وقال وزير الخارجية الإماراتي في مؤتمر صحافي مشترك، مع نظيره الروسي لافروف، في العاصمة موسكو، الاثنين، إن الإمارات تتعاون مع روسيا بشأن تجارب لقاح "سبوتنيك".

ومن جانبه، ذكر لافروف أنه بحث مع وزير الخارجية الإماراتي "التطورات في المنطقة"، وأن بلاده تتطلع "للتعاون مع الإمارات في مواجهة جائحة كورونا".