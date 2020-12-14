شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار قياسية لخام الحديد تدفع الدولار الأسترالي صعوداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين، مدعوماً بارتفاع أسعار خام الحديد.

وواصل الأسترالي الصعود فوق مستوى 0.75 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 2018، وتبلغ مكاسب العملة الأسترالية حوالي 8% مقابل الدولار منذ بداية هذا العام.

واستمر الدولار الأسترالي في الارتفاع، حيث تداول فوق 0.7570 في آسيا أمس الاثنين، مدعوماً بارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الأسبوع الماضي وارتفاع أسعار خام الحديد بسبب عدد من العوامل بما في ذلك الطقس في بورت هيدلاند.

وارتفعت العقود الآجلة لخام الحديد في بورصة داليان للسلع في الصين بنسبة 10% تقريباً إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 1000 يوان (152.95 دولار) للطن للمرة الأولى في تاريخه.

وقال محللون إن أسعار خام الحديد قفزت مع ارتفاع الطلب من الصين وزاد من دعمها تضاؤل ​​الإمدادات والاضطرابات الناجمة عن العواصف التي ضربت أستراليا، أكبر منتج في العالم.