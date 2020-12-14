شكرا لقرائتكم خبر عن روما تتيح استحواذ «أديا» على شركة تابعة لـ«تيليكوم إيطاليا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة الإيطالية منحت جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» الضوء الأخضر المشروط للاستثمار في شركة الاتصالات «تي آي إم»، التابعة لشركة «تيليكوم إيطاليا».

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن البيع المزمع سيمنح «أديا» حصة غير مباشرة بنسبة 10.3% في الشركة، وذلك في صفقة تبلغ قيمتها نحو 500 مليون يورو (608 ملايين دولار).

ووافقت تليكوم إيطاليا في أغسطس/ آب الماضي على أن تبيع إلى مجموعة «كيه كيه آر» حصة بنسبة 37.5% في شركة حديثة التأسيس هي «فايبركوب».

وبعد التصريح الأول، أبلغت «كي كي آر» الحكومة أنها تريد بيع ما يصل إلى 30% من الوحدة التي ستمتلك تلك الحصة إلى شركة «إنفينيتي إنفستمنتس» التابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار، مع سعيها لجذب مستثمرين مشاركين إلى الصفقة الإيطالية.

وقالت المصادر إن مجلس الوزراء الإيطالي وافق على الاتفاق بشروط في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ولم يتضح على الفور ما هي تلك الشروط. (رويترز)

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