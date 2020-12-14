شكرا لقرائتكم خبر عن «الخزنة» تشطب 320 مليون درهم من رأس المال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” وافقت الجمعية العمومية لشركة «الخزنة للتأمين» على استمرار الشركة في مزاولة نشاطها، وتخفيض رأس المال من 420 مليون درهم إلى 100 مليون درهم، بقيمة تخفيض قدرها 320 مليون درهم، لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.

ووافقت الجمعية العمومية كذلك على استخدام الاحتياطي القانوني ورصيد علاوة الإصدار بالكامل لإطفاء جزء آخر من الخسائر المتراكمة.

كما وافقت على بيع الأراضي الاستثمارية ومحفظة الأسهم المملوكة للشركة بشكل جزئي أو كلي وتفويض مجلس الإدارة بذلك، والسماح بتملك الأجانب بنسبة 49% في أسهم الشركة وتعديل النظام الأساسي بما يتناسب مع ذلك.

وأقرت أيضاً تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 11 إلى 7 أعضاء إلى جانب تعديل النظام الأساسي بالسماح بانعقاد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه بوسائل التقنية الحديثة مع مرعاة الضوابط المفروضة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

كما وافقت على تعديل النظام الأساسي بالسماح بتوجيه دعوة الجمعية العمومية بإخطار المساهمين بكتب مسجلة أو من خلال رسائل نصية هاتفية والبريد الإلكتروني إن وجد مع مراعاة الضوابط المفروضة من قبل الهيئة.

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