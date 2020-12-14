شكرا لقرائتكم خبر عن «آسيوي الريشة» يخصص منحة مالية للاتحادات الوطنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بادر الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة بتخصيص مبالغ لدعم برامج التطوير للاتحادات الوطنية بالقارة الآسيوية.

وسيقدم الاتحاد الآسيوي منحة مالية بقيمة 4 آلاف دولار في هذا العام 2020 لعدد من الاتحادات الوطنية التي تملك برامج طموحة ستؤدي إلى تطوير المنظومة الإدارية والفنية والتشغيلية وتطبيق سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي ترمي إلى تعزيز شعبية اللعبة.

وستخدم تلك المنحة برامج التنمية المتعددة للاتحادات لتحقيق فرص النمو الاستراتيجي أو التسويقي أو الفني.

وكان الاتحاد الدولي للريشة الطائرة قد بادر هو الآخر بتخصيص منحة مالية، ليحذو الاتحاد الآسيوي حذوه لتعزيز إيرادات الاتحادات وتوفير مصادر دعم تعينها على القيام بدورها تجاه تطوير اللعبة، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها الرياضة في العالم بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد - 19) وما تبع ذلك من تحديات مالية.

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