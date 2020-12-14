شكرا لقرائتكم خبر عن غنتوت يواجه أبوظبي لحسم لقب دولية الإمارات للبولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو تقام عصر الثلاثاء المباراة الختامية لفعاليات بطولة الإمارات الدولية للبولو في نسختها العشرين ٢٠٢٠ والتي تجمع بين فريقي غنتوت وأبوظبي للبولو على ملعب الشيخ زايد للبولو بنادي غنتوت.

ويقود فريق غنتوت للبولو اللاعب ناصر الشامسي صاحب المستوى المتميز والأداء الثابت طوال لقاءات البطولة، ويضم الفريق الذي يسعى لتحقيق أول ألقابه في الموسم الحالي معه كلاً من سانتوس إيريارت، سيزار كريسبو، ومانويل توكالينو.

ويقود فريق أبوظبي للبولو فارس اليبهوني صاحب الألعاب الفنية المتميزة والمستوى المتطور من عام لآخر، ويضم الفريق الذي يسعى لرد الدين بعد خسارته الأولى ضد غنتوت لاحتضان لقب البطولة، كلاً من ماكسي مالاكالزا، باوتيستا جارسيا، هوغو بارابوتشي.

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