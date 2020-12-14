«زوكس».. سيارة كهربائية ذاتية القيادة بقدرة فائقة على المناورة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة «زوكس» zoox التي استحوذت عليها «أمازون» هذا العام عن أول سيارة كهربائية ذاتية القيادة.

وتتسع سيارة «روبو تاكسي» لأربعة أشخاص، وهي مركبة مدمجة ومتعددة الاتجاهات مصممة للبيئات الحضرية الكثيفة.

ويحتوي التصميم الداخلي للسيارة الذي يتم إنتاجه من قبل شركة «زوكس»، على مقعدين يواجهان بعضهما البعض، ولا يوجد فيها عجلة قيادة.

ويبلغ طول المركبة أقل من 12 قدماً، أي حوالي قدم أقصر من «ميني كوبر»، وتبلغ سرعتها القصوى 75 ميلاً في الساعة.

وتعتبر «روبو تاكسي» من بين المركبات الأولى التي تتمتع بقدرات ثنائية الاتجاه وتوجيه رباعي، مما يتيح قدرة أفضل على المناورة.

وقالت زوكس، الاثنين، إن السيارة يتم اختبارها في قاعدة الشركة في فوستر سيتي، كاليفورنيا، وكذلك في لاس فيجاس وسان فرانسيسكو.

تأسست «زوكس»، ومقرها وادي السيليكون، في عام 2014 واستحوذت عليها أمازون في يونيو/ حزيران 2020. وهي الآن تعمل كشركة تابعة مستقلة مملوكة لعملاق التجارة الإلكترونية. (أ.ب)

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