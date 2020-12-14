حريق في أحد مخازن ميناء الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

اندلع حريق، مساء اليوم الإثنين، بأحد مخازن البضائع داخل ميناء الإسكندرية، بينما تواصل قوات إدارة الحماية المدنية السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

ورد بلاغ للإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية بالحريق الذي نشب بالمخزن القديم المخصص للبضائع العامة من باب 18 إلى باب 22 بالميناء.

انتقل مسؤولو شرطة الميناء وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتبين بالفحص اندلاع النيران بالمخزن الذي يعرف بـ"مخزن روما"، المكون من 4 طوابق.

تبين أن المخزن يضم بضائع عامة وأخرى مهملة ومستحضرات تجميل وغيرها، ولم يسفر الحريق عن حدوث إصابات أو تأثير على حركة الملاحة البحرية بميناء الإسكندرية.