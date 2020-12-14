من متوسطة إلى غزيرة.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار حتى الأربعاء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، وأمطار متوسطة على محافظات الوجه البحري مع مساء غدٍ الثلاثاء، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة.

وأضافت شاكر، خلال حديثها لفضائية "إكسترا نيوز"، أنّ فرص سقوط الأمطار على القاهرة تزيد يوم الأربعاء، وتكون متوسطة، مع استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وتمتد لبعض محافظات شمال الصعيد.

وأوضحت أنّ محافظة الإسكندرية تعرضت للعديد من حالات عدم الاستقرار على مدار فصل الخريف، مشيرة إلى أنّ موجة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد ستتأثر بها محافظة الإسكندرية غدًا، وتكون الأمطار من متوسطة لغزيرة، ومن الوارد أن يكون هناك تراكمات للمياه خاصة على الإسكندرية والسلوم ومطروح وتمتد لمحافظات الوجه البحري.

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