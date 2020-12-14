محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية في بيان لها اليوم الاثنين، اندلاع حريق في الطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك (مخزن روما)، مضيفة أن المخزن مكوّن من دور أرضي و4 أدوار على مساحة 1300 م2 في المنطقة الثانية بميناء الإسكندرية، ومخزن بضائع.
وأوضح البيان، أنه في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وصلت سيارات الحماية المدنية، وبدأ التعامل مع الحريق وتم الاستعانة بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الإسكندرية، ويتم حاليًا التعامل مع الحريق بإجمالي 16 سيارة إطفاء.
وأضاف البيان، أنه تم إخلاء المنطقة المجاورة للمبنى نظرًا لتهالكه وحدث سقوط أجزاء من الدورين الثالث والرابع مع الاستمرار في مكافحة النيران، والسيطرة عليها ولا يوجد خسائر في الأرواح أو المعدات، ولم يحدث أي انفجارات.
وقالت الهيئة، إنه سيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك، فور إطفاء الحريق ومعرفة الأسباب بمعرفة شرطة الميناء والجهات الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر "ميناء الإسكندرية": 16 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق في أحد مباني الجمارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.