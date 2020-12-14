الأردن.. تسجل 2863 إصابة و42 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 42 حالة وفاة و2863 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مبينة أن 932 إصابة منها سجلت في العاصمة عمان.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 262477 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 3407 حالات، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليا يبلغ 36416 حالة.

كما جددت الوزارة دعوتها إلى الالتزام بأوامر وزارة الدفاع، واتباع سبل الوقاية، خصوصا ارتداء الكمامات، وعدم إقامة

التجمعات لأكثر من 20 شخصا، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد ال إصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 3ر72 مليون حتى صباح اليوم الإثنين.وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي ال إصابات وصل

إلى 72 مليونا و252 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 2ر47 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و612 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد ال إصابات ، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.