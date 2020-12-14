وزير الصحة الروسي: جائحة عدوى كورونا لن تنتهي سوى بهذه الحالة

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد لن تنتهي إلا بعد التطعيم الشامل لسكان العالم بأسره.

وأضاف موراشكو في بيان، اليوم الاثنين: "أصبح من الواضح للجميع اليوم أن نهاية الجائحة لن تكون ممكنة إلا بعد تلقيح جماعي لسكان العالم بأسره.. إن ضمان الوصول المتكافئ لسكان جميع البلدان إلى لقاحات فعالة وآمنة، بما في ذلك لقاح (Sputnik V)، يجب أن يكون هدف الهيئات التنظيمية

الأجنبية والمنظمات الدولية".

ولفت الوزير إلى أن المعطيات الجديدة حول فعالية اللقاح من مركزغماليا "مشجعة للغاية".

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد ال إصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 3ر72 مليون حتى صباح اليوم الإثنين.وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي ال إصابات وصل

إلى 72 مليونا و252 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 2ر47 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و612 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد ال إصابات ، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.