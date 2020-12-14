البرلمان العربي يدين الاعتداء الإرهابي على سفينة لنقل الوقود في جدة

أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الاعتداء الإرهابي بقارب مُفخخ على سفينة لنقل الوقود في جدة بالمملكة العربية السعودية، والذي وقع اليوم الإثنين ، مؤكداً أن المساس بأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد للأمن القومي العربي.

وشدَّد رئيس البرلمان العربي في بيان اليوم- على أن هذا الاعتداء الإرهابي الذي يأتي بعد

فترة وجيزة من اعتداءات إرهابية أخرى جبانة ضد المنشآت النفطية والحيوية بالمملكة العربية السعودية، يشكل خطراً جسيماً ليس فقط على أمن المملكة، وإنما على أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم أجمع، فضلاً عن تهديده المباشر لأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية.

وطالب المجتمع الدولي بالوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف نشر الفوضى والدمار والتخريب، واتخاذ إجراءات رادعة ضد مرتكبيها ومموليها وداعميها، سواء كانوا أفراداً أو دول أو جماعات إرهابية وميليشيات مسلحة.

وأعرب العسومي عن تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وتأمين منشآتها الحيوية، وحفظ أمنها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.