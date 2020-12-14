الإمارات ترحب برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب

رحبت دولة الإمارات اليوم الاثنين بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وقدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات التهنئة إلى السودان وشعبه على هذه الخطوة التي تنهي سنوات من العزلة

السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن هذه الخطوة تسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره ورخائه وبما يحقق تطلعات وآمال شعبه في التنمية والازدهار والاستقرار.كانت السفارة الأمريكية بالسودان أعلنت دخول إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين.يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الثلاثاء الماضي رفع السودان من قائمة الدول التي تخضع للمراقبة بشأن الحريات الدينية نتيجة للإصلاحات الخرطوم في مجال تعديل القوانين.