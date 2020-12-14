انفجار في ناقلة نفط بميناء جده السعودي إثر هجوم خارجي

تعرضت ناقلة نفط بميناء جدة السعودي، لانفجار في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إثر هجوم من مصدر خارجي، وفق وكالة الأسويتدبرس.



ونقلت الوكالة عن مصدر ملاحي (لم تسمه) القول، إن انفجاراً في ناقلة نفط بريطانية بميناء جدة السعودي، حدث فجر اليوم، نتيجة إصابتها من مصدر خارجي.



وأضاف المصدر أن الإنفجار، لم يؤد إلى وقوع إصابات بين أفراد طاقمها المؤلف من 22 بحارا.



وحتى كتابة هذا الخبر 8:15 صباحاً لم تعلق السلطات السعودية بشكل تفصيلي على الحادثة.



وتأتي هذه الحادثة بعد نحو 3 أسابيع من هجوم استهدف خزان نفطي في مدينة جدة، اتهمت السلطات السعودية مليشيات الحوثي بالوقوف وراءه.



وفي نوفمبر الماضي، انفجر لغم في البحر الأحمر، قبالة ساحل السعودية، قرب اليمن، ودمر ناقلة نفط.



وضرب الانفجار الناقلة إم تي اغراري، التي ترفع علم مالطا، وتديرها اليونان قرب مدينة الشقيق في السعودية، وحملّت السلطات السعودية مليشيات الحوثي مسؤولية الحادثة.



واستهدف هجوم غامض آخر سفينة شحن قبالة مدينة نشطون الساحلية الصغيرة في أقصى شرق اليمن في وقت سابق من هذا الشهر.



وتستخدم مليشيات الحوثي المدعومة من ايران، الألغام البحرية في استهداف السفن البحرية وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

