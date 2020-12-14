ألمانيا: نرحب بشدة بالإعلان عن تطبيع العلاقات المزمع بين المغرب وإسرائيل بوساطة أمريكية

أشادت ألمانيا، اليوم الاثنين، بإعادة المغرب لعلاقاته مع إسرائيل، معتبرة هذا التقارب “خطوة مهمة، ومبشرة بالأمل نحو مزيد من السلام، والاستقرار في المنطقة”، ومؤكدة ثبات موقفها من قضية الصحراء المغربية.

وقالت الخارجية الألمانية، على لسان المتحدثة باسمها، اليوم” ”نرحب بشدة بالإعلان عن تطبيع العلاقات المزمع بين المغرب وإسرائيل بوساطة أمريكية، أن تسلك دولة رابعة بعد كل من الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والسودان هذا الطريق الآن في غضون بضعة أشهر يعد خطوة مهمة، ومبشرة بالأمل نحو مزيد من السلام، والاستقرار في المنطقة” .

وأوضحت الخارجية الألمانية أن “التقارب بين إسرائيل، وجيرانها العرب خلال الأشهر القليلة الماضية قد يؤدي إلى نشوء ديناميكية جديدة لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين”، داعية إلى الاستفادة مما وصفته بالزخم للعودة إلى المفاوضات المباشرة بين الجانبين.

أما عن قضية الصحراء المغربية، فقالت الخارجية الألمانية إن موقفها لم يتغير، مضيفة: “نحن نكرس عملنا من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول للطرفين بوساطة الأمم المتحدة”.