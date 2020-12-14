الأمم المتحدة: 1.8 مليار شخص معرضون للإصابة بكورونا بسبب نقص المياه في المرافق الصحية

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من أن 1.8 مليار شخص في العالم معرضون لخطر الإصابة بعدوى كورونا، وأمراض أخرى بسبب نقص المياه في المرافق الصحية.

وأفاد تقرير، صادر عن منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” بأن واحدا من كل أربعة مرافق صحية في جميع أنحاء العالم يفتقر إلى إمدادات المياه، وواحدا من كل ثلاثة ليس لديه وسائل لتنظيف الأيدي، محذرة من أن حوالي 1.8 مليار شخص يتعرضون نتيجة لذلك لخطر متزايد للإصابة بفيروس كورونا، وأمراض معدية أخرى.

وأوضح التقرير نفسه أن “حوالي 1.8 مليار شخص معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بـ”كوفيد -19″، وأمراض أخرى لأنهم يستخدمون أو يعملون في مرافق رعاية صحية تفتقر إلى خدمات المياه الأساسية”، مضيفا أن “المياه، وأجهزة الصرف الصحي، والنظافة، هي أمور ضرورية لسلامة العاملين الصحيين، والمرضى، ولكن هذه الخدمات لا تحظى دائما بالأولوية”.

ودعت منظمة الصحة العالمية، و”اليونيسف” إلى رفع الاستثمار في المياه والصرف الصحي والنظافة، مؤكدتين أن هذه الخدمات مهمة بشكل خاص للفئات السكانية الضعيفة، لا سيما النساء الحوامل، والأطفال.

وخلص التقرير إلى أن حل مشكلة المياه في المستشفيات، والمراكز الصحية في أقل البلدان نموا يتطلب استثمارا لا يزيد عن دولار واحد لكل مواطن في هذه الدول.