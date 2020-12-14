شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لتصويت المجمع الانتخابي على فوز بايدن.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل
ومن المقرر بشكل عام أن يجتمع المندوبون البالغ عددهم 538 في برلمانات الولايات الأمريكية الخمسين، وفي واشنطن على مدار اليوم. وسيتم بث عملية التصويت مباشرة.
ويوزع نظام المجمع الانتخابي الأصوات على كل ولاية بناء على حجم السكان. ويكون الفائز في الانتخابات الرئاسية هو المرشح الذي يحصل على أصوات أكثر من 270 مندوبا.
وستكون الخطوة التالية في الكونجرس في 6 يناير ، عندما يصادق المشرعون على تصويت المجمع الانتخابي.
ومن المقرر أن يؤدي بايدن ونائبته كامالا هاريس اليمين في 20 يناير.
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