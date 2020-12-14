شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عطل عالمي.. عودة "يوتيوب" و"جي ميل" للعمل والان نبدء بالتفاصيل

عادت خدمات شركة جوجل مثل يوتيوب وجي ميل وجوجل درايف للعمل اليوم الاثنين بعد عطل عالمي أضر بآلاف المستخدمين.

وأفاد الموقع الإلكتروني التابع لجوجل والخاص بتسجيل الأعطال بأن الخدمات التي تعطلت لنحو ساعة عادت للعمل لدى معظم المستخدمين.

وخدمات جوجل من بين الأكثر استخداما على الإنترنت على مستوى العالم. ويدخل أكثر من ملياري مستخدم إلى موقع يوتيوب شهريا ويشاهد الناس ما يربو على مليار ساعة من محتوى الفيديو على المنصة.

وقالت يوتيوب في تغريدة "عدنا للعمل". وكانت منصة الفيديو الشهيرة قد ذكرت أن العديد من المستخدمين يواجهون مشكلات في الدخول إليها.

وذكر موقع داون ديتكتور لمراقبة الأعطال أن أكثر من 12 ألف مستخدم ليوتيوب تأثروا بالعطل في أنحاء مختلفة من العالم منها الولايات المتحدة وبريطانيا والهند.

وتعطل تطبيقات بعينها لجوجل أمر غير شائع. وأثر العطل الذي وقع اليوم على كل الخدمات الشهيرة التي تقدمها الشركة مثل جوجل هانج أوتس وجوجل تشاتس وجوجل ميت وهي تطبيقات يستخدمها الناس بكثافة في ظل جائحة كوفيد-19.