2020-12-14 | 16:13
510 مشاهدة
يعقد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عدداً من الاجتماعات في مقر الاتحاد بالدوحة خلال الفترة من 20-22 من الشهر الحالي، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات وعمل اللجان.
واوضح الرميحي "عندما يتم الإعلان عن البلد المضيف لخليجي 25 سواء في الاجتماع القادم أو أي وقت آخر سيتم تشكيل لجنة تفتيش تضم عناصر ذات كفاءة وخبرات كبيرة في هذا المجال، وذلك للقيام بجولات للاطلاع على المنشآت والملاعب والبنى التحتية للدولة المضيفة وفق سقف زمني محدد، على أن ترفع ملاحظاتها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد فور انتهاء عملها".
وأشار الرميحي إلى أن "المكتب التنفيذي للاتحاد سيعقد اجتماعه يوم 22 كانون الاولالحالي برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن أبرزها تقارير اللجان التي من بينها لجنة ملف تنظيم خليجي 25، والمصادقة على محضر الاجتماع السابق وما يستجد من أعمال".
وأكد الرميحي على أن "الاتحاد يرحب بكل ما يطرح وما يقدم من أفكار ومقترحات تخدم البطولة لاسيما أنه يسعى دائما من أجل تطويرها وتعزيزها بقوة لما لها من مكانة كبيرة في نفوس أبناء الخليج العربي والمنطقة، وأن كل البطولات التي أقيمت بعد إعلان تأسيس الاتحاد وفر لها كل ما من شأنه الإسهام في النجاح الذي نطمح أن يتحقق".
يذكر أن بطولة خليجي 25 من المقرر أن تقام خلال كانون الاول 2021 أو الشهر الذي يليه أو وفق ما يراه المكتب التنفيذي، ويعد العراق احد البلدان التي طالبت استضافة البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر قد يستضيفها العراق.. اجتماع مرتقب لمناقشة ملف خليجي 25 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.