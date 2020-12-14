المالية النيابية تتحدث عن ارتفاع صرف الدولار اليوم

علقت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، على ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.

وقال عضو اللجنة محمد صاحب الدراجي في تغريدة على تويتر ان "مبيعات البنك المركزي اليوم هي 230 مليون دولار"، مبينا ان "فرق سعر البيع بين البنك والسوق المحلية 110 دينار لكل دولار".

واضاف ان "الربح هو 25 مليار دينار بيوم واحد"، مشيرا الى ان "اي تغيير في سعر الصرف يجب ان يكون من خلال البنك المركزي لكي تستفاد من الدولة والمواطن وليس من خلال تجار العملة ومن يقفون ورائهم".

وارتفعت اسعار صرف الدولار بشكل كبير في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية، اليوم الاثنين، حيث سجلت بورصة الكفاح 131.500 دينار مقابل 100 دولار امريكي.

اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فقد ارتفعت ايضا حيث كان

سعر البيع: 132.000 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 131.000 دينار لكل 100 دولار.