روحاني: برنامج طهران الصاروخي غير قابل للتفاوض

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين إن برنامج طهران الصاروخي غير قابل للتفاوض وإن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن "يعي ذلك جيدا".
وعلى ما يبدو يرى بايدن في العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران مقدمة لمحادثات أوسع نطاقا بشأن أنشطة طهران النووية والإقليمية وصواريخها الباليستية.
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