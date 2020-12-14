الطقس المتوقع في الإمارات غداً الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يتوقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً خاصة غرباً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.



و أوضح المركز -في بيانه اليومي- ان حركة الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س. وسيكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:42 والمد الثاني عند الساعة 02:49 والجزر الأول عند الساعة 00:20 والجزر الثاني عند الساعة 07:07.. وفي

بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:09 والمد الثاني عند الساعة 59:22 والجزر الاول عند الساعة 57:15 والجزر الثاني عند الساعة 49:04.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 27 15 75 35

دبــي 28 16 65 30

الشارقة 28 15 70 30

عجمان 27 16 75 35

أم القيوين 26 14 75 30

رأس الخيمة 26 15 75 40

الفجيرة 27 18 60 30

العين 27 14 70 35

ليوا 28 13 85 35

الرويس 26 15 80 40

السلع 25 16 75 30

دلما 24 20 80 45

طنب الكبرى 25 19 75 35

طنب الصغرى 25 19 75 35

أبو موسى 25 19 75 35